Trickbetrug mit WhatsApp-Masche in Darmstadt / Die Polizei warnt und gibt Tipps

Darmstadt. Betrüger sind am Dienstag (17.) mit der "WhatsApp-Masche" an Geld gekommen, wie die Polizei jetzt berichtet. Ein 60 Jahre alter Mann aus Darmstadt schenkte der Kurznachricht seines vermeintlichen Sohnes Glauben und hat eine Überweisung in Höhe von über 3000 Euro veranlasst. Die Betrüger täuschten im Laufe des Chats eine Notlage vor und baten den 60-Jährigen um Hilfe.

Die Polizei warnt daher eindringlich davor, Geld nur aufgrund einer WhatsApp-Nachricht zu überweisen: "Sprechen Sie unbedingt mit der Person, die das Geld verlangt. Rufen Sie dafür die Nummer an, die Ihnen bekannt ist - denn: Die vorgegaukelte Geschichte mit dem kaputten Handy lässt sich so sekundenschnell und ganz einfach durchschauen."

Die gesendete IBAN sei eine wichtige Verbindung zu den Tätern, weswegen man sich diese Nummer genau notieren sollte. Die Täter löschen nämlich im Nachgang die IBAN im Chatverlauf, um Spuren zu verwischen, so die Polizei.