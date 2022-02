Trickbetrüger erbeuten rund 40.000 Euro

Rhein-Neckar. Nachdem die Trickbetrüger mit der Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte" im Zusammenhang mit einer

vorgetäuschten Festnahme von Mitgliedern einer Einbrecherbande diese Woche offenbar keinen Erfolg in der Metropolregion Rhein-Neckar hatten, versuchten die Täter es am Mittwoch (16.02.) dann mit sogenannten "Schockanrufen". Allein beim Polizeipräsidium Mannheim gingen seit Montag rund 40 Anzeigen wegen

Betrugsversuchen aus Mannheim, Heidelberg und dem gesamten Rhein-Neckar-Kreis ein.

Am Mittwoch rückten schwerpunktmäßig Betroffene mit Wohnsitz in Mannheim, Schwetzingen, Ketsch, Ladenburg und Schriesheim in den Fokus der Trickbetrüger. In allen bekannten Fällen gaben sich die Täter als "Falsche

Polizeibeamte", "Falsche Rechtsanwälte" und/oder "Verwandte/Angehörige" aus und täuschten eine Notlage vor, die angeblich nur durch die Bezahlung eines Geldbetrags in Höhe von mehreren Zehntausend Euro gelöst werden könne.

Einen derart betrügerischen Anruf erhielt am Mittwoch gegen 11:30 Uhr auch ein 78-Jähriger aus Ketsch. Am Telefon ein war ein angeblicher Polizeibeamter, der ihn über einen Verkehrsunfall mit Todesfolge in Kenntnis setzten wollte, den seine Tochter angeblich verursacht hatte. Nur durch die Bezahlung einer fünfstelligen Geldsumme könne er die Tochter noch vor einer Haftstrafe bewahren. Der 78-Jährige, der fest der Meinung war, tatsächlich mit seiner Tochter und einem "echten" Polizisten zu sprechen, schenkte den Schilderungen der Täter Glauben. In einem mehrstündigen Telefongespräch setzten die Trickbetrüger den Mann derart unter Druck, dass sie den 78-Jährigen

schlussendlich davon überzeugten, verschiedene Wertgegenstände zusammenzusuchen. Der Mann, der nach wie vor glaubte, durch das Begleichen der Summe seine Tochter vor einer Haftstrafe bewahren zu können, fuhr mit mehreren Schmuckstücken und Münzen im Gesamtwert von rund 40.000 Euro zu dem vereinbarten Übergabeort nach

Mannheim. In der Stresemannstraße in der Mannheimer Oststadt traf der 78-Jährige gegen 15 Uhr auf eine ihm unbekannte Frau und übergab ihr auf offener Straße, in Höhe der Hausnummer 25, sämtliche Wertsachen. Die Frau nahm die betrügerisch erlangten Gegenstände an sich und ergriff sogleich die Flucht. Der nichtsahnende

78-Jährige wartete im Anschluss auf die erhoffte Mitteilung, dass seine Tochter nun aus der Haft entlassen wurde. Als er keinen derartigen Anruf erhielt, wurde der Mann schließlich misstrauisch und informierte die Polizei. Diese erkannte

sofort, dass der 78-Jährige Opfer von Trickdieben wurde und klärte den Mann auf.