Tresor im Visier von Kriminellen

Gadernheim. In der Nacht von Dienstag (28.02.) auf Mittwoch (01.03.), zwischen 20.30 Uhr und 06.10 Uhr, gelang es bislang unbekannten Tätern, in die Räumlichkeiten eines Bürogebäudes in der Nibelungenstraße in Gadernheim im Lautertal einzubrechen. Nachdem die Täter ein Fenster aufhebelten, durchsuchten sie mehrere Büros und knackten ein an einem Tresor angebrachtes Vorhängeschloss. Nach aktuellem Ermittlungsstand verließen die Täter das Gebäude, ohne Beute zu machen.

Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) übernommen. Wer verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.