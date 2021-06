Tresor entsorgt: Polizei ermittelt und sucht möglichen Tatort

Zwingenberg. Nach dem Fund eines Tresors, der in Zwingenberg und dort in der Feldgemarkung am Berliner Ring, gegenüber von einem Autohaus, entsorgt wurde, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, wurden Zeugen bereits am vergangenen Mittwoch auf einen schwarzen Ford Focus aufmerksam, der gegen 20.20 Uhr in die Feldgemarkung hineinfuhr. In der Folge wurden zwei Personen dabei beobachtet, wie sie etwas im Feld wegwarfen. Bei der Nachschau entdeckten die Zeugen einen aufgebrochenen grau-beigen Wandtresor mit Zahlenfeld der Firma Scheunig.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/ 22) fragt: Wer kann Näheres zu dem verdächtigen Ford Focus und dessen Insassen sagen? Wo ist das Auto noch aufgefallen? Wem wurde der aufgefundene Tresor gestohlen? Alle Hinweise zu dem Fall werden unter der Rufnummer 06252/706-0 von den Ermittlern des K 21/22 entgegengenommen.