Treffen für Epilepsie-Betroffene

Bergstraße. Krämpfe, Stürze und im schlimmsten Fall Bewusstseinsverlust: Epileptische Anfälle haben vielfältige Erscheinungsformen. Betroffene und Angehörige, die sich mit anderen austauschen möchten, können sich am Donnerstag, 15. Dezember, 19.30 Uhr, in der Selbsthilfekontaktstelle in Heppenheim (Bensheimer Weg 16) treffen. Ziel der Veranstaltung ist die Gründung der Selbsthilfegruppe „Epilepsie Bergstraße“.

Kontakte knüpfen

Zu dem Treffen lädt die Gesundheitsprävention des Kreises Bergstraße gemeinsam mit der EUTB Bergstraße ein. EUTB steht für Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung, einer Organisation des Vereins „Wir dabei“, der sich für die Belange behinderter Menschen einsetzt. red