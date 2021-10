Transformatoren für neues Gaskraftwerk in Biblis geliefert

An 16 Standort-Zwischenlagern in der Republik lagern Castor-Behälter mit hochradioaktivem Atommüll. Im Zwischenlager Biblis stehen über 100 Lagerbehälter mit hochtoxischem Inventar. Für die Bergsträßer Anti-Atom-Initiativen AKW-Ende und Atomerbe Biblis e. V. „erfordert insbesondere die große Zeitspanne zwischen dem Ablauf der Betriebsgenehmigung (Mai 2046) und der möglichen Einlagerung in ein (noch nicht existierendes) tiefengeologisches Endlager ein neues Sicherheitskonzept für die verlängerte Zwischenlagerung“.

Bestätigt sehen sich die Bergsträßer Initiativen durch Aussagen des früheren Leiters der deutschen Reaktorsicherheitskommission und Mitbegründers des Darmstädter Öko-Instituts, Michael Sailer, der kürzlich bei einer Online-Diskussion der Volkshochschule Darmstadt und des BUND Hessen davon ausging, dass der Atommüll möglicherweise bis 2080, mindestens aber bis 2050 in Biblis zwischengelagert werden muss. Um so erstaunlicher sei die Tatsache, so die Initiativen, dass Zwischen- und Endlagerung von insgesamt ca. 17 Tausend Tonnen hochradioaktivem Atommüll im Bundestagswahlkampf von keiner Partei thematisiert wurde.

Die Sprecher der Initiativen, Rainer Scheffler (Lautertal) und Volker Ahlers (Heppenheim), bekräftigen deshalb ihre Forderung nach einem neuen Sicherheitskonzept für die verlängerte Zwischenlagerung, das „in einem breiten öffentlichen Dialog und Beteiligungsprozess mit der betroffenen Bevölkerung erarbeitet werden sollte.“ red