Trainer Hütter weist Gerüchte um Wechsel nach Gladbach zurück

Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter hat Gerüchte um einen Wechsel zum Fußball-Bundesligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach eine Absage erteilt. "Ich kann bestätigen, dass ich zu dem, was ich mal gesagt habe, stehe", sagte der 51 Jahre alte Österreicher am Donnerstag als Reaktion auf einen Bericht der "Bild"-Zeitung vom selben Tag. Für ihn sei das Allerwichtigste, dass man gemeinsam ein großes Ziel habe und um etwas spiele, was Frankfurt noch nie erreicht habe: Die Champions League.

Die Eintracht spielt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund. "Das ist eine schwere Aufgabe und für mich das aktuell Wichtigste", betonte Hütter, der noch einen Vertrag bis 2023 am Main hat. "Soll ich jeden zweiten, dritten Tag mich hinstellen und etwas kommentieren oder dementieren. Ich bin 100 Prozent fokussiert auf unsere Aufgabe." Als vor rund vier Wochen schon einmal über einen Wechsel zu Gladbach spekuliert wurde, hatte er gesagt: "Ich bleibe."