Trainer Glasner hofft auf drei Punkte gegen seinen Ex-Club Wolfsburg

Eintracht Frankfurt. Ein bisschen mehr als üblich kribbelt es bei Oliver Glasner vor dem Bundesliga-Duell von Eintracht Frankfurt mit dem VfL Wolfsburg schon. "Ich würde lügen, wenn ich sage: Das ist ein Spiel wie jedes andere auch. Ich habe in Summe zwei erfolgreiche Jahre dort gehabt. Deshalb ist das ein besonderes Spiel für mich", sagte der Eintracht-Trainer am Freitag. Für die Partie an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) wünscht sich der 47 Jahre alte Fußball-Lehrer vor allem eins: drei Punkte. "Am besten wir schießen ein Tor mehr als der VfL", äußerte Glasner seinen Wunsch.

In der vergangenen Saison führte er den VfL in die Champions League und wechselte danach auch deshalb nach Frankfurt, weil sein Verhältnis zum Wolfsburger Sportchef Jörg Schmadtke stark belastet war. Sein monatelanges Schweigen zu seiner Zukunft überschattete im Frühjahr 2021 das Ende einer erfolgreichen Zusammenarbeit. Dass die Wolfsburger nach seinem Abschied sowohl unter Mark van Bommel als auch unter Florian Kohfeldt in eine sportliche Krise gerieten, wertet Glasners Arbeit bei dem Volkswagen-Club noch einmal auf.