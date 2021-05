Trainer Anfang vor Kiel-Spiel im Zwiespalt

SV Darmstadt 98. Die Reise zum Saisonfinale bei seinem Ex-Verein Holstein Kiel tritt Markus Anfang mit gemischten Gefühlen an. "Das ist eine Situation, die ich mir gerne erspart hätte", sagte der Trainer des Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 vor dem Gastspiel beim Tabellenzweiten an diesem Sonntag (15.30 Uhr/Sky). Mit einem Sieg könnten die Hessen einerseits in der Tabelle noch um einen Platz nach oben klettern und damit zusätzliches Geld verdienen, andererseits aber den Kielern den Aufstieg vermasseln.

Anfang hat immer noch enge Kontakte nach Kiel, wo er von 2016 bis 2018 arbeitete. Sein Wunsch überrascht daher nicht. "Ich hoffe, dass wir gewinnen und Kiel trotzdem aufsteigt", sagte der 46-Jährige am Freitag.