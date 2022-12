Toter in Frankfurt gefunden - Obdachloser starb womöglich wegen Kälte

Frankfurt/Main. Ein wohnungsloser Mann ist in Frankfurt möglicherweise aufgrund der Kälte gestorben. Wie die Polizei mitteilte, kam der 46-Jährige bereits in der Nacht zum Mittwoch auf einem Supermarkt-Parkplatz im Stadtteil Gallus ums Leben. "Möglicherweise starb er aufgrund der kalten Temperaturen, die genaue Todesursache soll nun eine Obduktion klären", sagte ein Sprecher am Donnerstag. Demnach habe sich der Mann regelmäßig auf dem Parkplatz aufgehalten und dort übernachtet. Ein Mitarbeiter einer sozialen Hilfseinrichtung habe den 46-Jährigen gefunden. Die herbeigerufenen Rettungskräfte hätten nur noch dessen Tod feststellen können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Frankfurt gibt es verschiedene Hilfsaktionen für Obdachlose: Ein niedrigschwelliges Angebot ist die Notübernachtung im U-Bahnhof Eschenheimer Tor, wo etwa 150 Schlafplätze, also Isomatten und Decken, sowie ein kleines Frühstück bereitgestellt werden. Zudem gibt es Unterkünfte der Stadt in Wohnheimen und Hotels. Des weiteren ist der Kältebus im Stadtgebiet unterwegs, um Menschen zu versorgen.