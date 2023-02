Toter im Frankfurter S-Bahntunnel identifiziert

Frankfurt. Nach dem Fund einer Leiche in einem Frankfurter S-Bahn-Tunnel hat die Polizei den Toten identifiziert. Demnach handelt es sich um einen 36 Jahre alten Mann ohne festen Wohnsitz, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. "Aus welchen Gründen er sich im S-Bahn-Tunnel aufgehalten hat und welche Umstände zu seinem Tod führten, muss noch geklärt werden", hieß es weiter.

Am Dienstag hatte ein S-Bahn-Fahrer mitten im Berufsverkehr die Leiche entdeckt, die an den Gleisen lag. Die Polizei sperrte die Strecke nach Wiesbaden am Nachmittag für mehrere Stunden. Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt. Konkrete Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es derzeit nicht, hieß es.