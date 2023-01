Tote Frau in Frankenau gefunden - Polizei nimmt 18-Jährigen fest

Blaulicht. Eine 58 Jahre alte Frau ist im nordhessischen Frankenau (Kreis Waldeck-Frankenberg) mutmaßlich einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Ermittler fanden die Tote am frühen Donnerstagmorgen, wie die Staatsanwaltschaft in Marburg und die Polizei in Korbach gemeinsam mitteilten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Demnach soll ein 18-Jähriger die Frau getötet haben. Der junge Mann stellte sich nach der Tat bei der Polizei und wurde vorläufig festgenommen. Weitere Informationen zum Ablauf oder zu den Hintergründen des Geschehens teilte die Ermittler zunächst nicht mit.