Torwart Florian Stritzel wechselt zu Wehen Wiesbaden

SV Darmstadt 98. Torwart Florian Stritzel verlässt den Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 und heuert beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden an. Der 27-Jährige unterschrieb am Freitag einen Einjahresvertrag beim Team von Trainer Rüdiger Rehm. "Florian hat einen sehr guten Eindruck im Training hinterlassen. Er ist sehr souverän in seiner Ausstrahlung auf dem Platz und verfügt über eine starke physische Präsenz", sagte Wehens Sportlicher Leiter Paul Fernie über den Neuzugang. Mit der Verpflichtung von Stritzel, der in vier Jahren nur neun Pflichtspiele für Darmstadt absolvierte, sei die Kaderplanung auf der Torhüterposition abgeschlossen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1