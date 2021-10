Tödlicher Unfall bei Eschborn-Marathon - Ordnerin überfahren

Eschborn. Am Rande eines Halbmarathons in Eschborn (Main-Taunus-Kreis) hat es einen tödlichen Zwischenfall gegeben. Ein 88 Jahre alter Autofahrer überfuhr am Sonntag eine Ordnerin, die ihn zuvor auf eine Straßensperrung für den Lauf aufmerksam gemacht hatte, wie die Polizei berichtete. Er habe die Frau wahrscheinlich beim Wenden übersehen. Die als Streckenposten arbeitende Frau starb noch an der Unfallstelle. Der als "Eschathlon" bekannte Halbmarathon wurde nach dem Unfall am Mittag abgebrochen. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen des Unfalls, sich zu melden.

