Tödlicher Unfall an Bahnübergang

Bürstadt. Von einer herannahenden Regionalbahn erfasst und tödlich verletzt wurde am Sonntagmorgen ein 70-jähriger Mann aus Bürstadt. Wie es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Südhessen heißt, wollte der Senioren im Bereich des unbeschrankten Fußgängerübergangs an der Waldgartenstraße/Industriestraße in Bürstadt die Bahnstrecke überqueren. In der Regionalbahn befanden sich fünf Fahrgäste, die unverletzt blieben. Am Unfallort eingesetzt waren Kräfte des Rettungsdienstes sowie der Bundes- und der Landespolizei.

