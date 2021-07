Tödlicher Motorradunfall auf der A 67 bei Lorsch

Kreis Bergstraße. Am Samstag (17.07.) um 13:40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A 67 zwischen der Anschlussstelle Lorsch und dem Viernheimer Dreieck. Ein 57-jähriger Motorradfahrer hatte die erste Fahrspur der A 67 in südlicher Fahrtrichtung befahren. In gleicher Fahrtrichtung fuhr ein 72-jähriger Pkw-Fahrer und überholte den Motorradfahrer. Beim Wechseln auf die rechte Fahrspur übersah der Pkw Fahrer den Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Der Motoradfahrer kam zu Fall und verletzte sich so stark, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Rettungsdienste und Feuerwehren aus dem Umkreis waren im Einsatz.

