Weilburg. Ein Autofahrer ist im Landkreis Limburg-Weilburg mit seinem Wagen frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammengestoßen und gestorben. Aus zunächst ungeklärten Gründen geriet der 39-Jährige in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei es am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße zu der Kollision gekommen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle in der Nähe von Weilburg. Der Lkw-Fahrer wurde nicht verletzt.

