Tödliche Schüsse in Offenbach: Noch keine Hinweise auf Täter

Offenbach. Nach den tödlichen Schüssen in einer Bar in der Offenbacher Innenstadt sucht die Polizei weiter nach dem Täter. Es gebe noch keine neuen Erkenntnisse, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen in Offenbach.

Als Tatverdächtiger wird ein Mann zwischen 30 und 40 Jahren gesucht, der einen schwarzen Pullover und eine schwarze Baseball-Kappe trug. Er soll am Sonntagabend nach Zeugenaussagen mit einem weißen Fahrzeug zu der Bar gefahren und dort gezielt auf eine Menschengruppe geschossen haben. Dabei tötete er einen 48-Jährigen und verletzte einen 45-Jährigen schwer. Anschließend ergriff er die Flucht. Der Hintergrund der Tat ist noch unklar.

