Das Darmstädter Schwurgericht hat einen 25 Jahre alten Afghanen, der in der Nacht vom 18./19. März seinen ein Jahr jüngeren Zimmergenossen in einem Mehrfamilienhaus in Einhausen mit einer Vielzahl von Messerstichen in Hals und Kopf getötet hat, wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt. Gleichzeitig ordnete die Kammer die Unterbringung des psychisch kranken

...