Therapeutin beklagt fehlende Hilfe für Kinder und Jugendliche

Viernheim. Daniela Kenty ist durchtrainiert, eine waschechte Athletin. Sie läuft regelmäßig riesige Strecken, auch Wettkämpfe, zusammen mit ihren beiden Hündinnen. Die German Trail Hounds sind wie zum Rennen gemacht. Womöglich ist es ihr Sport, der zu dieser großen Ausgeglichenheit beiträgt, die die 42-Jährige ausstrahlt. Der Anlass unseres Gesprächs mit der Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche aber ist geeignet diese Frau doch in Rage zu versetzen: Wir wollen wissen, was die Corona-Pandemie für junge und ganz junge Menschen bedeutet und wie es um die Versorgung steht. „Das war schon vor der Pandemie eine Katastrophe, aber sie ist mit Corona noch viel größer geworden.“ Und dahinter verberge das Leid vieler Kinder und Jugendlicher.

Kenty hat ihre Praxis in Viernheim am Kurpfalzplatz. Sie lebt oberhalb Weinheims in der satten Natur, in ihrem wunderschön verwunschenen Garten sitzen wir und reden. In Viernheim hat die Psychologin einen halben „Kassensitz“, so heißt das in der Fachsprache. Wer als Vertragstherapeut mit den Kassen abrechnen will, bekommt einen Sitz zugewiesen, oder, wie Kenty, einen halben.

Das heißt, wer Glück hat, bekommt einen Sitz zugewiesen. Das richtet sich nach dem Bedarfsplan, den die Kassenärztliche Vereinigung Hessen zusammen mit den Kranken- und Ersatzkassen festlegen. Und dieser Plan, so betont Kenty immer wieder, gehe weit an der Realität vorbei. „Ich hatte vor Corona etwa eine Therapieanfrage in der Woche. Heute sind es sechs oder sieben.“ Sie muss den Leuten absagen, kein Platz frei. Das Schlimme dabei: „Ich kann sie noch nicht einmal an niedergelassene Kollegen verweisen, bei denen sieht es genau so aus wie bei mir.“ Auch die Fachkliniken seien restlos an der Kapazitätsgrenze.

Immer noch ein Tabu

Kenty beklagt, nur einen halben Sitz zu haben. „Mit einem ganzen könnte ich viel mehr Menschen aufnehmen. Stattdessen habe ich am Ende jeden Quartals rund zwei Wochen Zwangsurlaub.“ Der Bedarfsplan eben. Die Verhaltenstherapeutin meint, Staat und Medien befassten sich viel zu wenig mit der Misere, seelische Erkrankungen seien immer noch großteils ein Tabuthema in Deutschland. Sie habe bereits Fernseh- und Radiosender angeschrieben, um die Redaktionen auf die Thematik zu stoßen. Ohne Erfolg, sagt Kenty. Da rennen wir mit unserer Gesprächsanfrage natürlich offene Tür bei ihr ein.

Es laste ihr selbst auf der Seele, dass so viele seelisch kranke junge Menschen abgewiesen und mit ihren teils schwerwiegenden Störungen allein gelassen würden, sagt sie. „Denn sie Störungen verfestigen und verschlimmern sich dauerhaft, wenn man nicht daran arbeitet.“ Legt man die Zahl allein von Kentys wöchentlichen Absagen zugrunde, lässt sich auf unheimlich viele jungen Menschen im ganzen Land schließen, die mit ihren teils sehr großen Unglück alleine bleiben.

Die Therapeutin betreut Kinder und Jugendliche im Alter bis 21 Jahre. Sie behandelt Zwänge und Ängste, dissoziales Verhalten, ja, auch Depressionen schon im frühen Jugendalter. Nicht selten geht es um Selbstverletzungen und Suizidalität. „Das große Problem ist der Verstärkerverlust“, sagt Kenty.

Verstärker sind etwa eine klare Tagesstruktur, Begegnungen und der Austausch mit Freunden, Sport, Kino oder die Musikschule. Es geht um Dinge, auf die man sich freut. „Aber wie soll eine Tagesstruktur erhalten bleiben, wenn die jungen Leute außer das Bisschen Homeschooling, wie es bisher war, nur zu Hause rumhängen? Manche schaffen es nicht mal mehr aus dem Bett, sie vergraben sich, und ihr Leiden wächst.“

Kenty berichtet beispielshalber von einem Mädchen mit Depressionen, die eine derartige Angst entwickelt hat, sich zu blamieren, dass sie kollabiert, wenn die Lehrerin sie anspricht. Grundsätzlich sei suizidales Verhalten eher bei Mädchen ab 13 Jahren anzutreffen, bei den Jungs dissoziales Verhalten. So berichtet Kenty von Jungen, die sich so dissozial verhalten, alles ablehnen, alles und jedes bekämpfen, dass sie schwer auszuhalten seien in ihrem Umfeld. Auch sie liefen ungeschützt in die Falle absoluter und gefährlicher Isolation, wenn sie keine Therapie bekommen. „Sie können Ängste nur abbauen, wenn man die Menschen mit den Gründen dafür konfrontiert. Und dafür gibt es die Psychotherapie.“

Lange Warteliste

Der eklatante Mangel an Kassensitzen, den sie beschreibt, sei durch die seelischen Folgen der Pandemie auf dramatische Weise noch einmal deutlicher geworden, erklärt Kenty. Und daran würde sich so bald nichts ändern, auch wenn aktuell wieder Lockerung der Corona-Maßnahmen anstehen. Kenty: „Allein ich mit meinem halben Sitz habe über 40 Menschen auf der Warteliste stehen.“ /sm