Theologe Bogner: Synodaler Weg brachte nur "Tippelschritte"

Der am Samstag abgeschlossene Reformprozess Synodaler Weg hat nach Einschätzung des Theologen Daniel Bogner ein realistisches Bild der katholischen Kirche in Deutschland gezeichnet. "Es gibt Zuckungen des Lebens in einer versteinerten Hülle der Kirche, die selbst nicht transformierbar erscheint", sagte der Professor für Moraltheologie und Ethik an der schweizerischen Universität Fribourg der

...