Teure und manchmal kuriose Fotos

Am Freitag, am europaweiten Verkehrsaktionstag „Speedmarathon“, kann es für Raser teuer werden. Denn nicht nur, aber vor allem an diesem Tag, wollen die Polizei und die teilnehmenden Kommunen darauf aufmerksam machen, was alles passieren kann, wenn man im Straßenverkehr zu schnell unterwegs ist. Zwischen 6 und 22 Uhr wird deswegen auch an der Bergstraße vielerorts geblitzt.

Wusstet ihr, dass Radarfallen manchmal auch Temposünder der besonderen Art ablichten? Immer wieder gibt es Blitzer-Fotos, auf denen zum Beispiel Vögel zu sehen sind. Die nordrhein-westfälische Stadt Bocholt hat einmal auf Facebook das Blitzer-Foto einer Taube gepostet. Die war mit 45 statt der erlaubten 30 Kilometer pro Stunde unterwegs und ist prompt in eine Radarfalle geflattert. Die Stadt nimmt’s mit Humor und schreibt: „Ob und wie der schnelle Vogel die 25 Euro Verwarnungsgeld zahlen kann und will, bleibt offen.“ Auch das Blitzerfoto eines Pferdes wurde schon zum Internethit. Die Brandenburger Polizei hatte das Bild des Tieres gepostet, das mit Reiterin mit 43 Kilometern pro Stunde unterwegs war. ssr

Info: Den Podcast findet ihr jede Woche unter www.bergstraesser-anzeiger.de oder bei eurem Lieblings-Podcast-Anbieter.