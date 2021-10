Teufelsloch noch bis Montag dicht

Lindenfels. Wegen der Schäden durch das Sturmtief Ignatz werden die Bauarbeiten an einem Durchlass in der B 47 im Teufelsloch bei Lindenfels länger dauern. Die Straßenverkehrsbehörde Hessen-Mobil kündigte an, dass die Bundesstraße auch am Montag, 25. Oktober, noch gesperrt bleiben wird. Der Verkehr wird über Winterkasten umgeleitet.

Damit bleibt es nach Angaben der Verkehrsgesellschaft Gersprenztal (VGG) zunächst beim Linienbus-Pendelverkehr zwischen Lindenfels und Kolmbach. Die Busse aus Bensheim fahren in Kolmbach zum Umstieg ans Dorfgemeinschaftshaus und anschließend über Winterkasten und das Gumpener Kreuz nach Reichelsheim. Für die Gegenrichtung gilt die gleiche Regelung.

Extra-Bus zur GAZ

Schüler, die am Montag aus Lindenfels zur Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) in Reichelsheim fahren müssen, können um 7.13 Uhr den Pendelbus nach Kolmbach nutzen und dort auf die Linie 665 von Bensheim nach Reichelsheim an die GAZ umsteigen.

Außerdem wird ab dem Almenweg in Lindenfels um 7.32 Uhr ein Verstärkerbus eingesetzt. Der nimmt gegen 7.35 Uhr in Schlierbach, Ort auch die Schüler aus Seidenbuch mit. Der Bus fährt dann über Fürth nach Reichelsheim.

Sanierung in Winterkasten

Die Arbeiten auf der Landesstraße 3399 im Unterdorf von Winterkasten beginnen wegen der Verzögerungen erst am Dienstag, 26. Oktober. Sie sollen drei Tage dauern, wie Hessen-Mobil mitteilte. Die Umleitung verläuft dann über die wieder freigegebene B 47 nach Kolmbach und über die Kreisstraße 78 nach Winterkasten.

Die Busse zwischen Bensheim und Reichelsheim fahren dann wieder regulär, schreibt die VGG. Die Fahrten von Bensheim nach Winterkasten werden ab der Schönen Aussicht nach Winterkasten umgeleitet und bedienen dann die Haltestellen Raupenstein, Ober-Winterkasten, und Eleonoren-Klinik. Dann geht es zurück zur Schönen Aussicht und weiter nach Lindenfels. Die Haltestelle Unter-Winterkasten entfällt.

Passagiere, die von Lindenfels nach Winterkasten fahren wollen, müssen nach Kolmbach fahren und dort auf der anderen Straßenseite in den Bus nach Winterkasten umsteigen.