Gadernheim. Die Gadernheimer Landfrauen haben ihre Termine für die kommenden beiden Monate bekannt gegeben. Am Samstag, 25. Juni, steht das Familiengrillen in Raidelbach an. Eine Anmeldung ist bis zum 11. Juni möglich. Am Donnerstag, 7. Juli, gibt es eine Abendwanderung nach Neunkirchen, Treffpunkt ist um 18 Uhr am Jarnacplatz. Die Jugendgruppe Datz trifft sich im Florian-Info-Treff am Mittwoch, 29. Juni, und am Mittwoch, 20. Juli, jeweils in der Zeit von 18.15 bis 19.30 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1