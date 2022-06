Temperaturen um 30 Grad in Teilen von Hessen

Hessen. In Teilen von Hessen bleibt es in den kommenden Tagen heiß. Am Mittwoch können im Rhein-Main-Gebiet Werte von 29 Grad erreicht werden, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Innerstädtisch könne auch die 30-Grad-Marke erreicht werden. Im Norden liegen die Werte bei 25 bis 27 Grad, in höheren Lagen bei 22 Grad. Entlang der Bergstraße und im Odenwald gibt es eine geringe Schauer- und Gewitterneigung, sonst bleibt es trocken.

In der Nacht zum Donnerstag kann es südlich des Mains Schauer oder Gewitter geben. Ansonsten ist es klar bei Tiefsttemperaturen zwischen 17 Grad an Rhein und Main und 10 Grad im Norden. Am Donnerstag ziehen im Tagesverlauf von Süden nach Norden Wolken auf. Vor allem in der Südwesthälfte kann es Schauer und Gewitter geben. Lokal können diese kräftig ausfallen. Die Höchstwerte liegen bei 29 bis 32 Grad, im höheren Bergland bei etwa 26 Grad.