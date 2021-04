Bergstraße. Die Telekom hat in den vergangenen zwei Monaten im Kreis Bergstraße zwei Mobilfunk-Standorte neu gebaut, fünf mit LTE-Technik und fünf mit 5 G-Technik erweitert. Laut einer Pressemitteilung des Unternehmens steigt durch den Ausbau die Mobilfunk-Abdeckung in der Fläche und es stehe mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden soll sich verbessern. Die Standorte stehen in folgenden Kommunen: Bensheim (3), Lorsch, Zwingenberg, Biblis, Bürstadt, Grasellenbach, Lampertheim, Neckarsteinach, Viernheim und Wald-Michelbach. Sieben Standorte dienen zudem der Versorgung entlang der Autobahn sowie der Bahnstrecke.

Die Telekom betreibt im Kreis Bergstraße nach eigenen Angaben jetzt 80 Standorte. Die Bevölkerungsabdeckung liege damit bei rund 98 Prozent. Bis 2023 sollen weitere 19 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an fünf Standorten Erweiterungen mit LTE und 5G geplant. Hierbei sei die Telekom auf die Zusammenarbeit mit den Kommunen oder Eigentümern angewiesen, um notwendige Flächen für neue Standorte anmieten zu können.

Die Telekom baut laut Pressemitteilung pro Jahr mehr als 1500 neue Mobilfunkstandorte. Hinzu kommen LTE- und 5G-Erweiterungen an tausenden bestehenden Standorten. Im Rahmen der Ausbauaktivitäten werde 5G zum neuen Standard im Mobilfunknetz der Telekom.

Mit DSS betreibt die Telekom zwei Mobilfunk-Standards parallel in einem Frequenzband. Die neue Technologie verteilt das Spektrum bedarfsorientiert zwischen LTE- und 5G-Anwendern. Das Netz soll sich so laut Pressemitteilung innerhalb von Millisekunden automatisch dem Bedarf der Nutzer anpassen . DSS und das zusätzliche Spektrum erhöhen die Datenrate: Im ländlichen Bereich werden die Geschwindigkeiten teilweise mehr als verdoppelt. Hier können Nutzer nach Angaben der Telekom jetzt mit bis zu 225 Mbit/s surfen. In städtischen Gebieten sollen es 600 bis 800 Mbit/s in der Spitze sein. red

