Schannenbach. Wegen Arbeiten zur Behebung einer Störung an einer Telefonleitung kommt es in diesen Tagen zu Einschränkungen auf der Höhe der Krehbergstraße 501 in Schannenbach. Das teilte die Gemeinde Lautertal mit. Der Gehweg werde in diesem Bereich gesperrt. Die Maßnahme ist angeordnet bis zum 20. Februar.

