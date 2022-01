Telefonieren wie Oma Fuchs

Hallo liebe Kinder! Habt ihr euch vielleicht schon einmal gefragt, wie eure Großeltern früher telefoniert haben, wenn sie unterwegs waren? Es gab ja noch keine Handys. Ich habe meine Fuchs-Oma gefragt, und sie hat mir von Telefonzellen erzählt. Die ersten dieser kleinen Häuschen mit einem Telefon hat es in Deutschland im Jahr 1881 gegeben. Von ihnen aus konnte man von unterwegs telefonieren. Diese Erfindung war sehr praktisch und daher auch sehr beliebt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die gelben Telefonzellen in Deutschland standen damals an vielen Straßen und Plätzen. Heute sind sie eher lila-farben und ohnehin fast gar nicht mehr zu sehen. In der englischen Stadt London aber gehören die bekannten roten Telefonzellen immer noch zum Stadtbild.

Hin und wieder werden Telefonzellen auch anders genutzt. Als überdachter kleiner Raum in der Öffentlichkeit sieht man zum Beispiel alte Telefonzellen, die zu Bücherschränken umgebaut wurden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dass man Telefonzellen heute nicht mehr benötigt, liegt daran, dass fast jeder Mensch, der unterwegs erreichbar sein möchte, ein Handy besitzt und die altmodische Art und Weise, in Telefonzellen zu telefonieren, nicht mehr unbedingt notwendig ist.

Leider werden Telefonzellen aber auch immer wieder von Randalierern zerstört – und das vielleicht auch, weil sie keine große Bedeutung mehr haben für die Menschen, die sie nie benutzen mussten. Nur weil sie aber unnötig erscheinen, muss man sie nicht zerstören, denn sie erzählen ja doch in gewisser Hinsicht eine Geschichte und haben für die Menschen, die wissen, was das für eine Technik ist, auch noch immer eine Bedeutung – zum Beispiel für meine Oma.

Ihr könnt ja mal die Augen offenhalten, ob ihr eine Telefonzelle entdeckt. cd/lg

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.