Telefonberatung über EDV-Kurse

Bergstraße. Im neuen Herbstsemester bietet die Kreisvolkshochschule (Kvhs) Bergstraße wieder ein vielfältiges Spektrum an EDV-Kursen an. Wer bei der Kursauswahl gerne beraten werden möchte, der kann sich telefonisch an die Fachbereichsleiterin Melanie Knauf wenden und über den Inhalt der EDV-Kurse und die eigenen Ziele sprechen. Die Telefonberatung ist am Dienstag, 7. September, von 16 bis 18 Uhr, sowie am Donnerstag, 9. September, von 10 bis 12 Uhr unter der Rufnummer 06251/17296-15 möglich. red

