Teilweise kein Unterricht an Kübel-Schule

Bensheim. Am heutigen Mittwoch, 22. Dezember, muss im Hauptgebäude Berliner Ring der Karl-Kübel-Schule in Bensheim der Präsenzunterricht entfallen. Dies teilte der Kreis Bergstraße am Dienstagabend in einer Pressemitteilung mit. Onlineunterricht werde „gegebenenfalls“ angeboten, hieß es dazu auf der Homepage der Schule. Es werde darum gebeten, die jeweilige Lehrkraft zu kontaktieren. Grund für den Unterrichtsausfall vor Ort ist ein Wasserrohrbruch an der Hauptanschlussleitung im Außenbereich.

Nebenstellen nicht betroffen

In den Nebenstellen der Kübel-Schule hingegen (Telekom-Gebäude) kann der Unterricht laut Mitteilung planmäßig stattfinden. hol