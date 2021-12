Teils graues, teils heiteres Winterwetter in Hessen

Hessen. In Hessen ist am Mittwoch zunächst mit Nebel zu rechnen, ehe es im Laufe des Tages aufklart. Ansonsten wird das Wetter heiter bis wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch mitteilte. In Nord- und Mittelhessen herrsche bei Temperaturen zwischen null und minus drei Grad Dauerfrost, in Südhessen können die Höchstwerte bei zwei Grad liegen. Es bleibe niederschlagsfrei. In der Nacht zum Donnerstag sollen die Temperaturen auf minus vier bis minus sieben Grad sinken.

Der Donnerstag werde stark bewölkt. Ab Mittag ist laut DWD im Norden Regen möglich. Die Temperaturen können bei maximal zwei bis sechs Grad liegen. Am Freitag rechnen die Meteorologen mit stark bewölktem oder bedecktem Wetter. Bei Höchstwerten zwischen sechs und neun Grad sei an Heiligabend auch vereinzelt Regen möglich.