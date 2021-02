  Teenager mit Messer bedroht und ausgeraubt

Darmstadt. Mit einem Klappmesser haben drei noch unbekannte Täter am Dienstagabend drei Teenager im Alter von 14 beziehungsweise 15 Jahre bedroht und sie aufgefordert, ihre Taschen zu leeren. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen auf einem Kinderspielplatz an der Lagerstraße in Darmstadt. Weiter heißt es:

Gegen 20.50 Uhr war das kriminelle Trio mit einer noch unbekannten weiblichen Begleitung an die Jugendlichen herangetreten und hatte mit der Forderung, Wertgegenstände herauszugeben, die Taschen der Bedrohten geleert. Ihrer Forderung verliehen sie mit einem Klappmesser, das einen roten Griff hatte, Nachdruck. Sie erbeuteten zwei Paar Kopfhörer (Air-Pods), eine "Lacoste"-Weste, eine silberne Kette sowie eine geringe Summe Bargeld, bevor sie die Flucht in Richtung Reuterallee antraten. Eine sofort nach Alarmierung der Polizei eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Die Täter wurden als etwa 15 bis 16 Jahre alt, circa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Einer der Flüchtenden, der auch das Klappmesser gehalten haben soll, trug zum Zeitpunkt der Tat eine helle Jeans. Das noch unbekannte Mädchen hatte schwarze, zu einem Zopf gebundene Haare.

Die Darmstädter Kriminalpolizei (K35) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Augenzeugen der Tat beziehungsweise Hinweisgeber, die unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Informationen zu den Identitäten der Flüchtenden geben können.