Techno-Festival ist abgesagt

Mannheim. Die für Samstag, 2. April, geplante „Time Warp" auf dem Maimarktgelände in Mannheim kann nicht stattfinden. „Eine Absage ist alternativlos", sagt Robin Ebinger von der Veranstaltungsfirma Cosmopop. Seit Monaten gebe es keine Planungsgrundlage mehr für Großveranstaltungen. Seit 2000 zieht das Festival jährlich Technofans aus der ganzen Welt nach Mannheim, die Premiere war 1994 in Ludwigshafen. Namhafte DJs legen auf, auf mehreren Ebenen wird getanzt, aufwendige Technik sorgt für das passende Entertainment-Erlebnis. 2019 fand die letzte Party dieser Art – also ohne Corona-Verordnungen – statt. Damals tanzten mehr als 20 000 Besucherinnen und Besucher durch die Nacht.

