TE eilt zu weiteren Rekorden

Bensheim. Nach einem fulminanten Start in das Geschäftsjahr hält die Erfolgssträhne von TE Connectivity mit seinem großen Standort in Bensheim an. Das Elektrotechnikunternehmen meldet für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2021 einen Rekordumsatz von 3,8 Milliarden Dollar – ein Plus von 51 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Auftragsbücher sind mit 4,5 Milliarden Dollar bestens gefüllt. Konzernweit liegt das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz deutlich über dem Wert Eins, was auf künftig weiter steigende Umsätze schließen lässt. Unter dem Strich stand im dritten Quartal ein Rekordgewinn von 1,74 Dollar je Aktie. „Die globale Stärke und Vielfalt unseres Portfolios in Verbindung mit unserer globalen Produktionsstrategie haben uns in die Lage versetzt, trotz der allgemeinen Herausforderungen in der Lieferkette Rekordergebnisse zu erzielen“, sagte Vorstandschef Terrence Curtin.

Wichtigster Kunde des Bensheimer Standorts ist die Autoindustrie, TE liefert Steckverbindungen und Sensoren für Autos mit Verbrennungsmotor und Elektroautos. Hier zog das Unternehmen Vorteile aus der Erholung der Automobilindustrie weltweit und dem Trend zu E-Autos.

Zuversichtlicher Konzernchef

Der Konzern profitiere weiterhin von Wachstumstrends, auf die TE strategisch ausgerichtet sei, da alle drei Sparten (Transport, Industrie, Kommunikation) sowohl im Jahresvergleich als auch im Vergleich zum vorangegangenen Quartal eine starke operative Leistung erbrachten. „Wir gehen davon aus, dass sich die starke Leistung auch im vierten Quartal fortsetzen wird, mit einem zweistelligen Umsatzwachstum und einem signifikanten Wachstum des Gewinns pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr“, so Curtin weiter.

Für das Gesamtjahr erwartet er ein Umsatzplus von gut einem Fünftel auf 15 Milliarden Euro. Der Gewinn je Aktie soll um die Hälfte zulegen. Gegenüber dem letzten Nicht-Corona-Geschäftsjahr 2019 beträgt das Umsatzwachstum 11 und das Gewinnwachstum 17 Prozent.

Aktie legt kräftig zu

An der Börse reagierte der Aktienkurs von TE Connectivity mit kräftigen Zuwächsen auf den Quartalsbericht. Das Papier notierte zum Handelsauftakt bei 142 Dollar, ebenfalls ein Rekord. Der Aktienkurs hatte seit Jahresbeginn von 124 auf zuletzt 137 Dollar zugelegt.