Tausende Wahlhelfer für Bundestagswahl nötig

Wahl. In den großen hessischen Städten läuft die Suche nach der nötigen Unterstützung für die Bundestagswahl am 26. September auf Hochtouren. In den Kommunen ist man optimistisch, die erforderliche Zahl an Helferinnen und Helfern zu finden, ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Eine Corona-Impfung ist für das Amt nach Angaben der Städte keine Pflicht. Alleine Hessens größte Stadt Frankfurt braucht rund 4700 ehrenamtliche Helfer für die Wahlvorstände. "Erfreulicherweise haben sich - wie schon bei der Kommunalwahl im Frühjahr - viele Bürgerinnen und Bürger gemeldet, die diese Aufgabe übernehmen wollen", teilte die Stadt auf Anfrage mit.

Helferinnen und Helfer prüfen in den Lokalen vor Ort die Wahlberechtigung anhand des Verzeichnisses, geben die Stimmzettel aus und zählen das Ergebnis aus, auch von den Briefwählern. Sollten für den Wahltag nicht genug Helfer gefunden werden, können diese auch einfach verpflichtet werden. Ablehnen können die Menschen dann nur aus ganz bestimmten Gründen, wie berufliche Pflichten, Krankheit oder körperliche Beeinträchtigungen. Wahlhelfer können nur Menschen werden, die für die Bundestagswahl wahlberechtigt sind.