Tausende feiern bei Rosenmontagsumzügen in Hessen

Hessen. Erstmals seit der Pandemie haben in Hessen wieder tausende Menschen ausgelassen bei Rosenmontagsumzügen in mehreren Städten gefeiert. Unter dem Jubel der Zuschauer zogen Motivwagen, Fuß- und Musikgruppen durch die Straßen mehrerer Städte. Nach Polizeiangaben liefen die Umzüge in Fulda, Fritzlar und Seligenstadt zunächst ohne Zwischenfälle.

In Fulda setzte sich am Mittag bei Sonnenschein der traditionsreiche "Romo" in Bewegung. Mit mehr als 4000 Mitwirkenden war er in diesem Jahr wieder fast so umfangreich wie bei der letzten Auflage im Jahr 2020. Kurz vor Beginn hatte Hans-Jürgen Dröge vom Romo-Ausschuss von einem bisher reibungslosen Ablauf gesprochen. Mit dabei waren 258 Zugeinheiten, darunter 61 Fahrzeuge und Motivwagen sowie 180 Fußgruppen. Auch ein Polizeisprecher sprach von einer ausgelassenen und freudigen Stimmung in der Stadt, man sei gut vorbereitet. Via Twitter erklärte die Polizei, man sei mit zahlreichen Kolleginnen und Kollegen vor Ort und sorge für Sicherheit.

Bereits der Kinderumzug in Fulda am Vortag hatte nach Angaben eines Stadtsprechers mit mehr als 20 000 Besuchern so viele Zuschauer wie noch nie angelockt. Auch für den "RoMo" hoffe man angesichts des schönen Wetters dieses Mal auf einen Besucherrekord.

In Seligenstadt legten die Närrinnen und Narren vor dem Start des Rosenmontagszugs zunächst eine Schweigeminute für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien ein. Um 14.03 Uhr ging es dann los für den Zug, der mit bis zu 100 Nummern nach Angaben des Heimatbundes der Stadt im Landkreis Offenbach als einer der größten Rosenmontagsumzüge der Region gilt. Erwartet wurden rund 40 000 Zuschauern. Die ersten Narren hatten sich bereits morgens um 7.11 Uhr zum traditionellen "Weckruf" des Prinzen auf dem Marktplatz getroffen. Laut Polizei gab es zunächst keine Störungen.

Auch im nordhessischen Fritzlar setzte sich am Nachmittag der Rosenmontagsumzug in Bewegung - in diesem Jahr in abgespeckter Version, wie Otto May sagte, Vizepräsident des Karnevalsvereins FKG Die Eddernarren. In der vergangenen Woche seien die Sicherheitsauflagen noch einmal verschärft worden, sodass ein Teil des ursprünglichen Streckenabschnitts gesperrt werden musste. Statt der sonst 70 bis 75 Zugnummern seien deswegen nur 58 Wagen an den Start gegangen. "Auf der kürzeren Strecke hätten sich die vielen Wagen nur im Weg gestanden", erklärt May. Die Sicherheit gehe vor. Nach Polizeiangaben lief zunächst alles reibungslos. Aufgrund des guten Wetters erhofften sich die Veranstalter in Fritzlar zwischen 5000 und 7000 Zuschauer, die Polizei sprach zwischenzeitlich sogar von bis zu 10 000 Zuschauern.