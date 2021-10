Am Donnerstag ist es Taschendieben in Supermärkten in Weinheim und Hemsbach gelungen, zwei Geldbörsen aus zwei Handtaschen zu entwenden, wie die Polizei berichtet. Zwischen 11 Uhr und 11.40 Uhr gelang es den Dieben in einem Supermarkt in der Bergstraße in Weinheim die Geldbörse einer 79-jährigen Frau aus deren am Körper getragener Handtasche unbemerkt zu stehlen. Kurze Zeit später, zwischen

...