Tankstellen-Überfall in Bürstadt gescheitert

Bergstraße. Zwei 24 und 22 Jahre alte Männer wurden am Dienstagabend von der Polizei festgenommen, nachdem sie versucht hatten, in der Nibelungenstraße in Bürstadt, eine Tankstelle auszurauben. Den Männern wird vorgeworfen, gegen 20.45 Uhr den 24-jährigen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert zu haben. Weil dieser nicht sofort reagiert hatte, flüchtete sie ohne Beute. Die Fahndung wurde sofort eingeleitet. Die Polizei fand zunächst den 24-Jährigen aus Lampertheim. Sein Komplize, der in Bürstadt wohnt, wurde bei einer Verkehrskontrolle festgenommen. Den Schreckschussrevolver, der unter einem Gebüsch versteckt wurde, stellte die Polizei sicher. pol

