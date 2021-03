Bergstraße. Auf der Bühne im Varieté Pegasus in Bensheim wird es heute (Freitag) Abend lebendig. Dort werden zwar keine artistischen oder magischen Höchstleistungen geboten, aber trotzdem wird es spannend. Denn zu Gast sind an diesem Abend ab 19 Uhr die drei Kandidaten für die Direktwahl des Bergsträßer Landrats am 14. März: Amtsinhaber Christian Engelhardt (CDU), der hauptamtliche Kreisbeigeordnete und Herausforderer Karsten Krug (SPD) sowie die Bewerberin der Grünen, Evelyn Berg.

Publikum wird es vor Ort aufgrund der corona-bedingten Beschränkungen natürlich nicht geben, aber über das Internet können die Wähler den Kandidaten ihre Fragen stellen – über die Online-Plattformen Facebook, YouTube und Twitch. Moderiert wird die Veranstaltung von Peter Dams. „Pegasus TV live“ wird von Metropolregion TV unterstützt.

Die Telefon-Hotline am Abend lautet 06251 / 989050, E-Mail ins Studio: info@pegasus-bensheim.de red