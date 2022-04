Talente von Bergsträßer Schülern finden und fördern

Bergstraße. Seit 20 Jahren kümmert sich die Strahlemann-Initiative darum, Kindern und Jugendlichen eine berufliche Perspektive zu geben. 2008 wurde daraus eine von 51 Unternehmen gegründete Stiftung mit Sitz in Heppenheim. Inzwischen sind es über 100 Unternehmen sowie der Kreis Bergstraße und die Stadt Heppenheim, die gemeinsam die Vision verfolgen, allen Schulabgängern eine berufliche Perspektive und eine selbstbestimmte Zukunft zu ermöglichen – eine Vision, mit der Franz-Josef-Fischer, Initiator und geschäftsführender Vorstandsvorsitzender der Strahlemann-Stiftung, bei Landrat Christian Engelhardt offene Türen einrannte. Beide informierten im Rahmen eines Pressegespräches über aktuelle Aktivitäten der Stiftung im Kreis Bergstraße.

„Bildung ist ein zentraler Schlüssel für die Zukunft und für ein rohstoffarmes Land wie die Bundesrepublik eine Zukunftssicherung“, wäre die Berufsförderung auch eine Aufgabe für den Landrat gewesen, würde es die Strahlemann-Stiftung nicht geben, so Engelhardt. Während für die breite Mitte das Bildungssystem nahezu perfekt sei, bedürfe es sowohl am oberen Rand bei der Begabtenförderung als auch am unteren Rand, wo die Gefahr besteht, durch das Bildungsraster zu fallen, der Unterstützung.

Besonders an Haupt- und Realschulen gehe es darum, bei den Jugendlichen Ideen und Visionen für ihre berufliche Zukunft zu wecken und ihre Fähigkeiten und Talente zu fördern. Umgesetzt wird das von der Strahlemann-Stiftung mit Talent Companys, von denen die erste 2009 in Reichelsheim eingerichtet wurde. Es handelt sich dabei um an Schulen eingerichtete sogenannte Talenträume, die mit Arbeitsplätzen, Lounge-Bereich, Seminar- und Workshop-Bereich und „Job Wall“ für die Berufsorientierung multimedial ausgestattet sind. Hier haben Schüler die Möglichkeit, Berufsbilder und Ausbildungsbetriebe aus ihrer Region persönlich kennenzulernen und gemeinsam mit den Bildungspartnern ihre Fähigkeiten und Talente auszuloten.

Um gemeinsam mehr zu erreichen, startete der Kreis 2019 zusammen mit der Sparkasse Starkenburg eine Kooperation mit der Strahlemann-Stiftung. Mit dem gemeinsamen Leuchtturm-Projekt, wie es der Landrat bezeichnet, sollten in fünf Jahren an Bergsträßer Schulen fünf Talent Companys eingerichtet werden. An der Mittelpunktschule in Gadernheim und an der Eugen-Bachmann-Schule in Wald-Michelbach ist das 2019 und 2020 bereits erfolgt, doch dann wurden die Aktivitäten durch Corona etwas ausgebremst, so dass aus den geplanten fünf nun sechs Jahre werden. Noch bis Ende des Jahres soll auch an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Rimbach eine Talent Company eröffnet werden und ein weiterer Fachraum ist an der Heinrich-Böll-Schule in Fürth in Planung. Bereits 2011 wurde an der Martin-Buber-Schule in Heppenheim eine Talent Company eröffnet.

Der Kreis ist der erste Träger, der sich für einen aktiven Einstieg in das Projekt bereiterklärt hat. Das rechnet Fischer dem Kreis und Landrat Engelhardt „hoch an“. Denn diese Unterstützung beinhaltet nicht nur die Bereitstellung der Räumlichkeiten, sondern auch die Ausstattung des Fachraums.

Ohne diese Förderung wäre für die Einrichtung einer Talent Company an einer Schule ein einmaliger finanzieller Aufwand von 63 000 Euro erforderlich. Dafür müssen Sponsoren – in aller Regel aus der Wirtschaft – gefunden werden. Durch die Beteiligung des Kreises Bergstraße reduziert sich dieser Aufwand auf 38 000 Euro. Das hilft auch den Unternehmen an wirtschaftsärmeren Standorten im Kreisgebiet, sich an diesem Projekt zu beteiligen.

Nach drei Jahren wird die Talent Company an den Schulen zu einem Selbstläufer. Auf der sogenannten „Job Wall“ können Unternehmen für einen Jahresbeitrag von 700 Euro mit ihrem Angebot an Ausbildungsberufen auf sich aufmerksam machen und mögliche künftige Fachkräfte gewinnen. Die Hälfte der Einnahmen aus der „Job Wall“ wird der Schule für ihren eigenen Bedarf zur Verfügung gestellt.

In den ersten drei Jahren unterstützt die Strahlemann-Stiftung das Projekt mit einer intensiven Betreuung. Dazu gehören Runde Tische und Netzwerktreffen, Unterstützung bei Unternehmens-Workshops und beim Aufbau eines Konzeptes rund um die Berufsorientierung. Besonderen Wert legt Fischer auf den Umstand, dass in das Gesamtkonzept der Talent Companys auch immer alle schon bisher an der Schule beteiligten Gruppen und Organisationen der Berufsorientierung integriert werden.

Celine Fischer, Tochter von Gründer Franz-Josef Fischer und Büroleiterin, informierte über neue Angebote der Strahlemann-Stiftung. Dazu gehört das Projekt „Sabo“, das für die „Stärkung der außerschulischen Berufsorientierung“ steht. Die erste Aktivität erfolgte an der Martin-Buber-Schule in Heppenheim durch die Firma Langnese, die über die Mechatronik- und Lebensmitteltechnik-Ausbildung informierte.

Es ist der Wunsch von Landrat Engelhardt, irgendwann alle Bergsträßer Haupt- und Realschulen mit Talent Companys ausgestattet zu haben. Nach dem erfolgreichen Abschluss der ersten gemeinsamen Etappe wird also nicht Schluss sein. Die Strahlemann-Stiftung hat bundesweit inzwischen 55 Talenträume an Schulen eingerichtet. js