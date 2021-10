Tagung der Dekanatssynode

Bergstraße. Die Synodentagung des Evangelischen Dekanats Bergstraße findet am Freitag, 29. Oktober, 17 Uhr, wieder als Präsenzveranstaltung statt. Zu der Versammlung in der Lampertheimer Domkirche sind 105 Delegierte aus 44 Kirchengemeinden geladen. Auf der Tagungsordnung steht unter anderem die Preisverleihung der Aktion „Du bist ein Segen“. Prämiert werden Kirchengemeinden, die pfiffige Konzepte zur Pflege der Beziehungen mit Gemeindemitgliedern in Zeiten der Kontaktbeschränkungen entwickelt haben. Dafür lobte das Dekanat fünfmal jeweils 1000 Euro aus. Dekan Arno Kreh wird in seinem Bericht eine Bilanz der Arbeit in den vergangenen Jahren ziehen. Die Synode wird zudem über die Haushaltspläne für 2022 entscheiden. red

