Tagsüber Sonne, nachts Frost in Hessen

Hessen. In Hessen erwartet die Menschen am Dienstag sonniges Wetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, steigen die Höchsttemperaturen im Tagesverlauf auf zwei bis sechs Grad, in Hochlagen liegen sie zwischen minus zwei und zwei Grad. Es bleibt trocken. In der Nacht auf Mittwoch wird es gering bewölkt und niederschlagsfrei. Die Tiefsttemperaturen sinken auf minus fünf bis minus zehn Grad. Örtlich kann es den Meteorologen zufolge glatt werden.

Auch am Mittwoch soll sich laut DWD die Sonne zeigen. Die Temperaturen liegen bei maximal sechs Grad, in Hochlagen zwischen null und zwei Grad. Am Donnerstag ziehen dann im Tagesverlauf immer mehr Wolken auf. Bei Höchstwerten zwischen null und drei Grad soll es trocken bleiben. Am Freitag bleibt es den Angaben zufolge bewölkt und meist niederschlagsfrei.