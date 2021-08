Tagestour für Motorradfahrer

Reichenbach. Der Odenwälder Motorsport-Club (OMC) lädt für Samstag, 21. August, zu einer Motorrad Tagestour ein. Die Route führt entlang des Neckars und der Jagst. Eine Mittagsrast ist in Zwingenberg am Neckar geplant, bei Gegrilltem und Getränken. Von dort geht es über den Neckar-Odenwald zurück nach Reichenbach. Die Strecke ist etwa 300Kilometer lang. Treffpunkt zur Abfahrt ist um 8.45 Uhr am Felsenmeer in Reichenbach. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Um pünktliches Erscheinen wird gebeten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1