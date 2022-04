Tag der Mathematik: Nur mit Zirkel, Lineal und Köpfchen

Bergstraße. Reproduktionszahl, Infektionsquote und Herdenimmunität: In der Pandemie ist die Mathematik als datenbasiertes Analyse- und Prognoseinstrument allgegenwärtig. Aber auch die Folgen von Preisexplosionen bei Gas und Öl lassen sich mit dem mathematischen Werkzeugkasten präzise berechnen. „Mathematik ist eine Schlüsselwissenschaft und bietet Antworten auf die Fragen des globalen Alltags“, betonte Vorstandssprecher Marius Nüchter vom Zentrum für Mathematik (ZFM) mit Sitz in Bensheim zum Auftakt des 30. Tags der Mathematik.

Abseits aktueller Krisenszenarien stand der bundesweite Wettbewerb unter deutlich erfreulicheren Vorzeichen: 617 Schüler aus 64 Schulen trafen sich dieser Tage zum gemeinsamen Knobeln abseits des Unterrichts. Im Mittelpunkt standen die Freude an der Mathematik und der sportliche Wettbewerb – diesmal sowohl im virtuellen Format als auch in Präsenzform, denn neben dem Live-Event waren erstmals wieder Veranstaltungen vor Ort möglich.

Teils analog, teils digital

Mit dem digital-analogen Doppelformat hat das Zentrum für Mathematik als traditioneller Ausrichter des erfolgreichen Formats auf die andauernde Pandemie reagiert und dennoch einen ersten, vorsichtigen Schritt in die Normalität gewagt – mit beachtlicher Resonanz: mehr als 300 Oberstufenschüler kurz vor dem Abitur haben sich in 75 Teams in Erlangen, Fulda, Wetzlar, Fulda und Kassel der Herausforderung gestellt. Auf der digitalen Bühne beteiligten sich insgesamt ebenfalls mehr als 300 Schüler in 69 Gruppen aus 34 Schulen.

Dabei kam es auf Wissen, kreatives Denken und gutes Teamwork an. „Wir möchten den Spaß an der Mathematik bis zum Ende der Schulzeit fördern und erhalten“, bringt Marius Nüchter die Motivation des Vereins auf den Punkt, der 1992 einen Dauerbrenner begründet hat.

Der Tag der Mathematik begann bereits am frühen Samstagmorgen. Übertragen wurde der Live-Event vom Campus der Frankfurt School of Finance & Management. Im Gruppen- und im Einzelwettbewerb herrschten Hochspannung und Konzentration sowohl an den Austragungsorten als auch im virtuellen Raum. Zugelassen waren lediglich Stifte, Zirkel und Lineal. Taschenrechner, Formelsammlungen und Ausflüge ins Netz waren tabu. Während die Teilnehmer mit ganz viel Köpfchen bei der Sache waren, organisierte das ZFM für die Lehrer Fachvorträge und Fortbildungsseminare. Gegen 15 Uhr war es dann soweit: Die Korrektoren hinter den Kulissen hatten die Aufgabenblätter ausgewertet und die Punkte vergeben.

Einzel- und Gruppenwertungen

In der Einzelwertung haben Nico Brockmeier (Friedberg), My Nguyen (Erlangen) und Abdul Ralman Arafat (Bad Hersfeld) mit jeweils 32 Punkten die volle Punktzahl erreicht. Dahinter platzierten sich Maro Haffer (Dillenburg) mit 31 und Philipp Siegert (Erlangen) mit 30 Punkten.

Den Gruppenwettbewerb entschied die Internatsschule Schloss Hansenberg in Geisenheim mit 55 Punkten für sich. Die Teilnahme erfolgte im Digitalformat.

Die meisten Punkte im Präsenzformat (47) sammelte ein Schüler-Team der Augustinerschule in Friedberg.

Nicht nur für Spitzenbegabte

Im Präsenzformat werden die ersten drei Sieger der Einzel- und Gruppenwettbewerbe mit Sachpreisen ausgezeichnet. Auf die besten Schüler im Einzelwettbewerb werden sowohl im Präsenzformat als auch im rein digitalen Wettbewerb Stipendien für die mathematische Modellierungswoche (MODWO) des Zentrums für Mathematik im Wert von je 600 Euro vergeben. Der Termin findet während der Herbstferien im nordhessischen Fuldatal statt.

Das Zentrum für Mathematik ist Erfinder und Ausrichter dieser erfolgreichen wie beständigen Traditionsveranstaltung, die jedes Jahr in Kooperation mit Vertretern aus Hochschule und Wirtschaft junge Menschen zusammen bringt, um sich einen ganzen Tag lang mit Mathematik auseinanderzusetzen. Der Wettbewerb will ausdrücklich alle mathematisch interessierten und begeisterten Schüler ansprechen – nicht nur die Spitzenbegabten. „Wir brauchen Mathematiker“, unterstreicht Marius Nüchter.

„Investition in die Zukunft“

Der hessische Kultusminister Lorz sieht das ebenso. Die Mathematik stelle das Rüstzeug für alle naturwissenschaftlichen und technischen Fragestellungen. In seinem Grußwort aus Wiesbaden betonte Lorz den Stellenwert der MINT-Disziplinen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) für die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Hessen. Entscheidend sei dabei auch die frühe Förderung junger Talente. „Der Tag der Mathematik bietet wertvolle Erfahrungen für das spätere Berufsleben der jungen Menschen.“ Er dankte dem ZFM und seinen 25 Kooperationspartnern für die geleistete Arbeit.

„Auch wir bei Merck freuen uns über die rege Teilnahme am Tag der Mathematik 2022“, sagt Thomas Eberle, Leiter der Merck-Schulpartnerschaften. „Als Wissenschafts- und Technologieunternehmen fördern wir sehr gerne junge, engagierte MINT-Begeisterte. So investieren wir frühzeitig in unsere Zukunft.“

Das ZFM hofft, dass der nächste Tag der Mathematik im Frühjahr kommenden Jahres wieder komplett als Präsenzwettbewerb an vielen verschiedenen Standorten ausgetragen werden kann. Die Rückmeldungen aus den vergangenen beiden Jahren haben gezeigt, dass darüber hinaus aber auch für ein zusätzliches, rein digitales Format eine entsprechende Nachfrage besteht und die Weiterentwicklung dieses Angebots lohnt. red