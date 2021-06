Tag der Kinderarbeit macht auf Schicksale der Betroffenen aufmerksam

Am Samstag, den 12. Juni, soll auf das Schicksal der vielen Kinderarbeiter aufmerksam gemacht werden und ein Zeichen gegen ausbeuterische Arbeiten gesetzt werden.

Das Wort Kinderarbeit bezeichnet gefährliche oder ausbeuterische Tätigkeiten, für deren Ausübung Kinder zu jung sind, da sie körperliche oder seelische Schäden verursachen und sich negativ auf die schulische Ausbildung des Kindes auswirken.

Nach aktuellen Schätzungen müssen 152 Millionen Kinder, also etwa 10% aller Kinder, arbeiten, die meisten von ihnen sind dabei in der Landwirtschaft (70,9 %) tätig, weit danach folgen die Industrie (11,9 %) und der Dienstleistungssektor (17,2 %). Fast die Hälfte der Kinderarbeiter sind elf Jahre oder sogar jünger und leben überwiegend in Subsahara-Afrika und in Südasien. Während manche Kinder zur Arbeit durch Menschenhandel, Entführungen und Schuld-Knechtschaft gezwungen werden, wird die Mehrheit aufgrund von Armut zu Kinderarbeitern. Doch anstatt, dass sich der Fleiß dieser Kinder auszahlt, dreht sich die Abwärtsspirale mit dem Antreten zur Arbeit immer weiter. Ein Drittel der Kinderarbeiter gehen gar nicht zur Schule, während die arbeitenden Schüler nach und nach aufgrund von Überforderung immer schlechtere Leistungen erbringen, wodurch davon auszugehen ist, dass sie auch als Erwachsene nur unqualifizierten Tätigkeiten nachgehen können.

In den vergangenen Jahren ging die Anzahl der Kinderarbeiter weltweit zurück, wobei dieser Trend vor allem auf Asien und Lateinamerika zu begrenzen ist.

Fast alle Staaten dieser Welt haben zum Ziel gesetzt, Kinderarbeit bis 2025 gänzlich abzuschaffen, jedoch gehen Experten davon aus, dass die Covid-19-Pandemie die Zielerreichung erheblich beeinträchtigen wird. (Quelle: Unicef)

Sophia Rhein

