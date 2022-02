Täter beging nach Unfall auf B3 Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Heppenheim. Der unbekannte Fahrer eines weißen Kastenwagens hat am Freitag, 25. Februar in der Heppenheimer Ludwigsstraße Fahrerflucht begangen. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 22:40 Uhr zu einem Zusammenstoß mit einem ankommenden Pkw auf der dortigen B3. Das Fahrzeug mit dem polnischen Kennzeichen sei von dem Parkplatz eines Imbisses gekommen, wie Zeugen berichteten. Anschließend flüchtete der männliche Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle in eine unbekannte Richtung. Sollte es weitere Zeugen geben, die den Unfall beobachtet haben, Angaben zum Tatfahrzeug oder Verursacher machen können, werden diese gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252 7060 mit der Polizeistation Heppenheim in Verbindung zu setzen.

