Tabellenführung in der 2. Liga eine "super Sache"

SV Darmstadt 98. In einer Liga mit Bremen, Hamburg und Schalke hat keines der ehemaligen Bundesliga-Schwergewichte, sondern der SV Darmstadt 98 die Tabellenführung übernommen. Die von Chefcoach Torsten Lieberknecht betreuten Lilien legten beim Tabellenletzten FC Ingolstadt einen dominanten Auftritt hin und stehen nach dem 2:0-Erfolg an der Spitze. "Jetzt haben wir 39 Punkte und man weiß, wie wertvoll diese in dieser Liga sind. Das ist eine super Sache", sagte Lieberknecht. "Darüber sind wir sehr happy und genießen mit aller Bodenständigkeit diese Situation."

Tim Skarke mit einem Traumtor (15. Minute) und der eingewechselte Aaron Seydel (82.) erzielten die Treffer für die Gäste, die noch deutlich höher hätten gewinnen können. Auf dem Platz war über 90 Minuten ein Klassenunterschied zu sehen. Der FCI begann mutig mit einem guten Freistoß von Florian Pick (11.). Aber dann kam Darmstadt: Skarke traf nach einer Flanke von Matthias Bader volley aus spitzem Winkel. Es folgten Großchancen für ein rasches 2:0. Luca Pfeiffer zielte nach Vorlage von Skarke neben das Tor (22.). Tobias Kempe schoss einen Freistoß an die Latte (36.).

"Wir hätten das Spiel heute natürlich viel früher entscheiden können. Aber ein Sieg ist ein Sieg und auch so ein Erfolg tut sehr gut. Wir haben defensiv die Null gehalten, sind auch zu keinem Zeitpunkt in größere Schwierigkeiten geraten", kommentierte Pfeiffer.