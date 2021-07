Tabakwaren und Alkohol bei Einbruch in Lagerraum erbeutet

Darmstadt. Ware im Wert von rund 1000 Euro, darunter Zigaretten, Tabak und Alkohol, haben bislang noch unbekannte Täter bei einem Einbruch in den Lagerraum eines Geschäftes einer Einkaufspassage in der Schuchardstraße erbeutet. Die Tatzeit wird zwischen Montag (12.7.), 19.30 Uhr und Dienstag (13.7.), 9 Uhr eingrenzt. Das Kommissariat 43 in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

