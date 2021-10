Szenische Lesung mit Musik im Hochstädter Haus

Bensheim. Der Förderverein Hochstädten lädt für Donnerstag (21.) um 19 Uhr zu einer szenischen Lesung mit Musik ins Hochstädter Haus ein. Manuela Koschwitz, freie Schauspielerin, Regisseurin und Dozentin für Rhetorik, Schauspiel und Methodik liest aus dem Erzählband „Meine so spanischen Cousinen“ von Yolanda Prieto Pardo, den Anja Rüdiger ins Deutsche übersetzt hat. Juan de Ildefonso übernimmt den musikalischen Part. In der Ankündigung heißt es: „Yolanda Prieto Pardo porträtiert mit poetischer Sprache starke, außergewöhnliche Frauencharaktere. Frauen, die es lieben, die weite große Welt zu entdecken, während in Wirklichkeit die Welt sie entdeckt. Eine der spanischen Cousinen ist sie auch selbst.“

Bekannter Querflötist

Manuela Koschwitz lebt in Frankfurt und ist dort an Bühnen wie die Kammeroper, den Landungsbrücken, der Schmiere, aber auch als Gast im Staatstheater Darmstadt zu sehen. Juan de Ildefonso wurde in Salamanca geboren. Studiert hat er in Ovieto, Köln und Frankfurt. Er belegte Meisterkurse bei Jorge Pardo, dem derzeit bekanntesten Querflötisten Spaniens und an der Hochschule für Musik in Frankfurt. Der Flötist komponierte und spielte den Flötenpart zur Musik des Films „Beti und Amrae“, der im Rahmen der Berlinale den Preis der deutschen Filmkritik 2016 erhielt. Der Eintritt zu der szenischen Lesung ist frei.