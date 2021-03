Licht an, wenn es dunkel wird. Das ist, zumindest in weiten Teilen der Welt, eigentlich ganz normal. Schließlich will ein jeder etwas sehen oder gesehen werden. Und auch Straßenzüge und Gebäude erstrahlen vielfach in hellem Licht von Laternen und Scheinwerfern. An vielen Stellen ist Licht geboten, dringlich notwendig. Aber eben nicht immer und überall. Manchmal dient es vor allem der Optik.

...